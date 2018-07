Released from Knox County Detention Center 7/12/18 (Thursday)

Travis D. Blakely, Rodney Bullock, Christopher Garlic, Christopher W. Hubbard, Jimmy D. Lewis, Wilton Smith Jr., Michael C. Smith, Shawn N. Smith, James D. Thomas, Jacob R. Wright and Johnathon C. Wyatt.

Released from Knox County Detention Center 7/11/18 (Wednesday)

Shirley A. Black, Heather D. Centers, David W. Davis and Virginia A. Taylor.