Released from Knox County Detention Center 9/30/18 (Sunday)

Dustin S. Burkhart, Jarrett B. Ford, Joanne D. Gregory, Anthony W. Lawson, Ewan McKinnie, Shawn Morgan Tyrone D. Smith.

Released from Knox County Detention Center 9/29/18 (Saturday)

Johanna F. Gregory, Bryanna S. Strunk and Billy R. Witt.

Released from Knox County Detention Center 9/28/18 (Friday)

Shannon Harkins, Harold N. Hembree, Vanessa C. Hensley, Latecia R. Medlin, Jessica L. Messer, Tabitha G. Middleton, Shawn C. Mills, Meretta E. Rains, Virgil J. Sizemore Timothy J. Storms and Jeffery A. Vaughn.